Саммит Путина и Трампа на Аляске может пройти в закрытом формате

RT: Путин и Трамп могут встретиться на военной базе на Аляске

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, вероятно, состоятся на территории военной базы Элмендорф в Анкоридже (Аляска). Об этом сообщила RT глава Русского культурного центра в городе Анна Верная, проживающая в регионе около 30 лет.

По ее словам, в городе не наблюдается видимой подготовки к визиту, что свидетельствует о вероятном закрытом формате встречи. Верная не исключила, что Владимир Путин может посетить мемориал советским летчикам, погибшим при перегонке самолетов по ленд-лизу в годы Второй мировой войны.

Анкоридж, с населением около 300 тысяч человек, регулярно принимает высокопоставленных гостей. Военные базы Элмендорф и Форт Ричардсон традиционно используются для технических остановок глав государств при транзитных перелетах через Тихий океан.

В последние дни в городе отмечен рост цен на гостиничные номера, что может быть связано как с высоким туристическим сезоном, так и с предстоящим саммитом. Однако значительного увеличения числа туристов не наблюдается.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 15 августа. Основной темой переговоров станет обсуждение путей урегулирования украинского кризиса.