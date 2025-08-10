Зеленский будет на Аляске во время встречи президентов РФ и США

Украинский лидер Владимир Зеленский прилетит на Аляску и будет находиться в штате во время встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

Как пишет CNN, несмотря на приезд в США, Зеленский не будет участвовать во встрече Путина и Трампа. Один из источников телеканала в Белом доме подчеркнул, что любое мероприятие с Зеленским, скорее всего, будет проводиться уже после переговоров Трампа и Путина.

Также знакомые с ситуацией источники не исключили, что украинский президент примет участие в каких-либо встречах на Аляске.

Основной темой переговоров Путина и Трампа на Аляске 15 августа станет урегулирование украинского конфликта.