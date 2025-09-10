НАТО применило 4 статью устава из-за инцидента с БПЛА в Польше

НАТО запустило применение статьи 4 Североатлантического договора по запросу Польши после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве государства, сообщает ТАСС со ссылкой на Polsat.

О применении статьи 4 НАТО заявил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка. Согласно положениям статей 4 и 5 Североатлантического договора, если что-то угрожает одной стране блока, то это воспринимается как нападение на всех членов альянса.

10 сентября в Польше заявили об уничтожении беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны. Польские власти созвали экстренное заседание из-за инцидента.

Затем Польша попросила запустить 4 статью устава НАТО. Между тем временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые республикой беспилотники влетели со стороны Украины.

Однако польские власти бездоказательно обвинили в инциденте Россию. МИД страны вызвал Ордаша и передал ему ноту протеста в связи с нарушением БПЛА воздушного пространства республики.

