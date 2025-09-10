Сбитые над Польшей беспилотники влетели со стороны Украины

Ордаш: сбитые над Польшей БПЛА влетели в страну с территории Украины

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые Польшей беспилотники влетели на территорию страны со стороны Украины, сообщает РИА Новости .

«Мы знаем одно — эти дроны летели со стороны Украины», — сказал Ордаш.

Ранее в Польше заявили, что в небе над страной засекли несколько беспилотников, их сбили. По этому вопросу собирали экстренное заседание. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал дроны российскими, однако не привел этому доказательств. На фоне сообщений о БПЛА МИД Польши вызвал временного поверенного в делах РФ Андрея Ордаша.

Согласно данным агентства Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с беспилотниками на территории на Польши как нападение на страну.