Reuters: НАТО не считает инцидент с БПЛА в Польше нападением на страну

По информации агентства Reuters, НАТО не рассматривает инцидент с беспилотниками на территории на Польши как нападение на страну, сообщает ТАСС .

«Впервые самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников», — добавил источник агентства.

В материале указано, что системы ПВО Patriot засекли дроны с помощью радаров, но не открыли по ним огонь. В операции также принимали участие истребители Польши F-16, нидерландские F-35 и итальянские самолеты AWACS.

По информации окружной прокуратуры польского города Замостье, на кладбище недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки дрона. Элемент беспилотника нашли в поселке Чешники.

Над Польшей этой ночью сбили несколько беспилотников. Из-за этого ЧП в 9 часов утра по московскому времени началось экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

Польский премьер-министр Дональд Туск пока официально не говорит о происхождении прилетевших в Польшу дронов. При этом известно, что в стране из-за инцидента закрывали сразу 4 аэропорта.