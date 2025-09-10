Обломки дрона нашли на кладбище в Польше недалеко от границы с Украиной

По информации окружной прокуратуры польского города Замостье, на кладбище недалеко от границы с Украиной были обнаружены обломки дрона. Элемент беспилотника нашли в поселке Чешники, сообщает РИА Новости .

Об инциденте заявили 10 сентября. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над Польшей этой ночью сбили несколько беспилотников. Из-за этого ЧП в 9 часов утра по московскому времени началось экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность.

Польский премьер-министр Дональд Туск пока официально не говорит о происхождении прилетевших в Польшу дронов. При этом известно, что в стране из-за инцидента закрывали сразу 4 аэропорта.