Польша собирает экстренное заседание из-за сбитых над страной дронов

Над Польшей этой ночью сбили несколько беспилотников, из-за этого ЧП в 9 часов утра по московскому времени начнется экстренное заседание с министрами, ответственными за безопасность, сообщает «Осторожно, новости» .

Как сказали в оперативном командовании Вооруженных сил Польши, в стране идет операция по идентификации и нейтрализации объектов. По приказу Оперативного командующего ВС военные применили вооружение, а службы проводят мероприятия по выявлению сбитых БПЛА.

В Генштабе отметили, что данный акт агрессии создал реальную угрозу безопасности граждан.

Польский премьер Дональд Туск заявил, что проведет экстренное заседание. Туск пока официально не говорит о происхождении прилетевших в Польшу дронов. По информации местной полиции, один поврежденный БПЛА нашли в деревне Чоснувка.