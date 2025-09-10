МИД Польши вызвал представителя посольства РФ после инцидента с БПЛА

МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России в Варшаве Андрея Ордаша и передал представителю российского посольства ноту протеста в связи с нарушением БПЛА воздушного пространства республики, сообщает РБК .

В среду в Польше заявили, что в небе над страной засекли несколько беспилотников, их сбили. По этому вопросу собирали экстренное заседание. Польский премьер-министр Дональд Туск назвал дроны российскими, однако не привел этому доказательств.

«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — сказал Ордаш.

Дипломат добавил, что единственным случаем, когда удалось установить происхождение упавшей в Польше воздушной цели, стало обнаружение украинской ракеты в ноябре 2022 года. В результате инцидента погибли два мирных жителя Польши.

Ранее временный поверенный в делах РФ в Варшаве Андрей Ордаш заявил, что сбитые Польшей беспилотники влетели на территорию страны со стороны Украины.