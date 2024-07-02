На Западе назвали удары ВСУ по мирным жителям России «самообороной»

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США и НАТО требуют разрешить Киеву атаковать все российские территории

США и НАТО требуют разрешить Киеву атаковать все российские территории, пишет ТАСС со ссылкой на еженедельник Defense News.

Авторы материала уточнили, что требование стал продолжением западной политики после событий под Харьковом, где российские силы потеснили украинских боевиков и наемников.

«Украина имеет право наносить удары по России — это обеспечивает право на самооборону», — приводит еженедельник слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее Пентагон признал право Киева атаковать Крым американским оружием после трагедии на пляже в Севастополе, где ВСУ дальнобойной ракетой убили четверых мирных жителей, включая двух детей и ранили 153 человека.