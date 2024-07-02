В Пентагоне разрешили ВСУ бить по крымским пляжам

сегодня в 23:29

Военный чиновник отметил, что Украина имеет право применять дальнобойные вооружения для ударов по России «в пределах ее суверенной территории».

«Крым является частью Украины», — уточнил Райдер, его слова цитирует ТАСС.

Ранее в военном ведомстве США заявили, что пляж в пригороде Севастополя не был целью ВСУ, обломки ракеты упали после работы ПВО.

После удара Украины по Севастополю 23 июня ранения и травмы получили 153 человека. Четверо жителей погибли, из них двое детей.