Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ВСУ

Пляж в Севастополе, где упали обломки украинской ракеты, не был основной целью удара ВСУ, сообщили РИА Новости в Пентагоне.

При этом официальный представитель американского Минобороны отказался комментировать сообщения об использовании украинцами ракет ATACMS производства США во время атаки российских территорий, которая обернулась многочисленными жертвами среди гражданского населения.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказано в сообщении.

Представитель Пентагона добавил, что Киев «самостоятелен в выборе военных целей», а пляж «не был намеченной целью».

В Москве назвали преднамеренным террористический ракетный удар по Севастополю, совершенный 23 июня в 12:15 по Москве. Он был произведен пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. ПВО перехватила четыре боеприпаса. Пятая ракета взорвалась в воздухе, и ее осколочная боевая часть привела к многочисленным жертвам среди мирных жителей. По предварительным данным, ранения и травмы получили 153 человека. Четверо жителей погибли, из них двое детей.