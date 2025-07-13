Сыну режиссера «Моей прекрасной няни» грозит до 20 лет тюрьмы

Василию Кирющенко* грозит до 20 лет тюрьмы за терроризм

Сыну режиссера популярного сериала «Моя прекрасная няня», одному из лидеров запрещенного «Русского добровольческого корпуса»** Василию Кирющенко* грозит до 20 лет тюрьмы по статьям о терроризме, сообщает ТАСС .

В правоохранительных органах заявили о возбуждении в отношении 50-летнего Кирющенко* уголовного дела о деятельности террористической организации и призывах к терроризму. Недавно его объявили в розыск.

По данным следствия, Кирющенко* с 2022 года участвует в деятельности РДК** — объединения российских перебежчиков, воюющих на стороне Украины. В июне 2025 года его внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Этот случай стал одним из самых резонансных примеров участия российских граждан в боевых действиях против собственной страны.

* Признан террористом и экстремистом в РФ.

** Запрещенная в России террористическая организация.