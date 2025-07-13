Как россиянам получить 36 тысяч рублей от государства

Доцент Балынин: каждый россиянин может поучаствовать в ПДС и получить 36 тыс руб

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что россияне могут стать участником программы долгосрочных сбережений и получить софинансирование от государства в размере 36 тыс. рублей, сообщает rg.ru .

«Договор долгосрочных сбережений заключается с негосударственным пенсионным фондом, который участвует в программе. Именно он осуществляет инвестирование средств вкладчика», — сказал Балынин.

Он подчеркнул, что для получения господдержки в размере 36 тыс. рублей необходимо в течение года сделать взрос от 36 до 144 тыс. рублей. Размер взноса зависит от среднемесячного дохода участника программы.

Эксперт добавил, что участие в программе доступно для граждан всех возрастов. Договор можно заключить в пользу ребенка или другого лица. Например, если человек с доходом 75 тыс. рублей в месяц будет ежемесячно переводить по 3 тыс. рублей, то за год сумма составит 36 тыс. Государство удвоит эту сумму.

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