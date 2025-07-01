Юрист рассказал россиянам, как получить денежную компенсацию при разводе

Имущество, купленное до свадьбы, обычно считается личной собственностью того супруга, который его приобрел. Однако в некоторых случаях при разводе второй супруг может получить за него деньги. Член Ассоциации юристов России Ярослав рассказал, что Верховный суд дал важные разъяснения по спорам о недвижимости, оформленной до брачных отношений, пишет АБН24 .

Юридические вопросы, связанные с разделом добрачного имущества, часто вызывают сложные судебные разбирательства. В настоящее время Верховный Суд РФ придерживается мнения, что если один супруг купил жилье до свадьбы, оно не считается общим имуществом пары. Это остается верным, даже когда документы на собственность оформлены после бракосочетания или часть выплат сделана уже в браке.

При этом суд подчеркивает, что ни регистрация права в период брака, ни участие в оплате автоматически не делают имущество совместным. Однако второй супруг может попросить возмещение вложенных денег, если докажет, что на покупку пошли либо общие семейные деньги, либо его собственные сбережения, накопленные до брака, либо средства, которые, например, дали родственники.

«Однако при этом суд учитывает не только сам факт вложения, но и происхождение средств: чтобы получить компенсацию, необходимо доказать, что деньги действительно были совместно нажитыми — например, полученными от трудовой деятельности в период брака, а не подаренными одному из супругов или доставшимися ему по наследству. Даже если сама недвижимость не подлежит разделу как объект, принадлежащий только одному из супругов, это не исключает права другого супруга на пропорциональное возмещение его финансового участия в ее приобретении», — подчеркнул Остапенко.

Ранее сообщалось, что в Минюсте хотят обязать российские семьи, подавшие заявление на расторжение брака, проходить медиацию. Во время этой процедуры независимое лицо поможет супругам наладить отношения и попытаться сохранить семью.