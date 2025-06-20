В Минюсте хотят обязать разводящихся супругов проходить медиацию

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко считает, что разводящихся супругов нужно отправлять к медиатору — независимому лицу, которое помогает сторонам прийти к соглашению во время конфликтов, сообщает РБК .

«Что касается медиации между гражданами, то, конечно, мне кажется, это история, которая достойна поддержки», — заявил глава Минюста.

По его словам, парам, которые захотели расторгнуть брак, следует пойти к опытному медиатору. Чуйченко считает, что специалист поможет супругам и «вправит им мозги», благодаря чему семья сохранится.

Министр предложил сделать процедуру похода к медиатору обязательной для разводящихся пар. По его словам, нужно принять соответствующий закон.

Ранее россиянам ответили, почему часто рушится брак до 35 лет. По словам эксперта, к этому ведет перегрузка женщины различными социальными ролями.