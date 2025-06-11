Россиянам ответили, почему часто рушится брак до 35 лет

Член комиссии по вопросам соблюдения законодательства и парламентскому контролю при председателе комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Оксана Бачинская рассказала, почему часто пары до 35 лет принимают решение и разводе.

«Одной из причин антирекорда по разводам стала перегрузка женщины различными социальными ролями. Если в 1990 году только 11% населения имело высшее образование, то в 2024 году — 32,4%, из них более половины — это женщины. К тому же они вполне успешны в построении карьеры», — заявила эксперт в эфире радио Sputnik.

Это, в свою очередь, рушит привычный стереотип отношений и добавляет женщинам задачи карьерного роста, финансового обеспечения семьи. Например, в семье, где муж и жена на равных строят карьеру и вносят финансовый вклад. Мужчина будет думать, что дома его ждет радостная жена и готовый ужин, а женщина в таком случае уверена, что все хозяйственные обязанности будут делиться поровну. Именно это считается самым распространенным конфликтом среди пар до 35 лет.

Психолог в таких случаях рекомендовала обсудить возможность помощи профессиональных служб, нянь, клининга, доставки готовой еды. Важно проговорить с партнером, насколько это приемлемо для семьи и позволяют ли финансовые возможности прибегнуть к этому. Также Бачинская посоветовала выстроить для себя приоритеты понятий дети, семья, карьера, доходы. Обсуждение и сравнение их поможет устранить конфликт на ранних стадиях.