Овчинский: город одобрил пять новых проектов КРТ с апреля по июнь

Реализация пяти проектов комплексного развития территорий (КРТ), решения по которым город принял во втором квартале текущего года, позволит создать инфраструктуру для организации 8,7 тыс. новых рабочих мест, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Участки расположены в районах Дорогомилово, Очаково-Матвеевское, Ново-Переделкино, Бутырский и Южнопортовый. Благодаря проектам комплексного развития территорий в пяти районах столицы появятся новые точки роста и развития.

«Во втором квартале года город одобрил пять проектов комплексного развития территорий, расположенных на западе, северо-востоке и юго-востоке Москвы. Редевелопмент депрессивных площадок, включенных в проекты комплексного развития территорий, позволит вернуть их в экономический оборот столицы и сформировать там новые привлекательные пространства, интегрированные в городскую ткань. На участках предусмотрено строительство почти 346 тысяч квадратных метров общественно-деловой и социальной инфраструктуры, где будет создано в совокупности 8,7 тысячи рабочих мест», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Каждый проект проработан индивидуально, с учетом востребованности объектов в конкретной локации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о пятилетии программы КРТ в столице.

По программе КРТ в столице создаются многофункциональные городские кварталы. Там на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га.