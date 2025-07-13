Экс-полковника МВД Захарченко признали нарушителем порядка в колонии

Бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко признали нарушителем порядка в мордовской исправительной колонии строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров, сообщает РИА Новости .

Согласно судебным материалам, в связи неоднократными нарушениями установленного порядка отбывания наказания на экс-полковника накладывались дисциплинарные взыскания. в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Мордовия Захарченко характеризуется отрицательно. В 2024 году защита Захарченко сообщала о его содержании в штрафном изоляторе.

О задержании Захарченко стало известно осенью 2016 года. Суд приговорил бывшего полковника МВД к 16 годам колонии строгого режима за коррупцию. Следствие полагает, что с 2007 по 2016 годы в виде взяток он получил 1,4 млрд рублей.

История Захарченко получила огромный резонанс после обнаружения около 9 млрд рублей в квартире его сестры. Все средства были изъяты в пользу государства.

Ранее стало известно, что разыскиваемый экс-замглавы Химок Николай Минаев заочно арестован. Чиновник обвиняется по делу о получении взяток на сумму свыше 6 млн рублей.