Разыскиваемого за коррупцию экс-замглавы Химок заочно арестовали

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы городского округа Химки Николая Минаева, сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда. Чиновник обвиняется по делу о получении взяток на сумму свыше 6 млн рублей, он находится в розыске.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — следует из документов.

Следствие считает, что с марта по июнь 2025 года Минаев совместно с соучастниками получил взятки более чем на 2 млн и 4 млн рублей. Фигуранты принимали незаконное вознаграждение за заключение муниципальных контрактов, считают правоохранители.

По информации ТАСС, в рамках расследования обвинения в получении двух взяток предъявлены посреднику в коррупции, директору и замначальнику отдела химкинского МБУ «Объединенное городское хозяйство».