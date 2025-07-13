Компания Маска SpaceX вложит 2 млрд долларов в разработчика чат-бота Grok

По информации The Wall Street Journal, компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, инвестирует 2 млрд долларов в xAI — разработчика чат-бота Grok. Он будет работать на основе искусственного интеллекта, сообщает РБК .

Инвестиции компании — это часть программы по привлечению акционерного капитала в 5 млрд долларов. Grok поддерживает клиентов спутников Starlink от SpaceX. По информации СМИ, в будущем сотрудничество может расшириться еще больше.

При этом инвестиции компании в xAI несут и риски. Хотя выручка SpaceX в последние годы выросла, компания инвестирует большие средства в разработку ракеты Starship.

Ранее Маск презентовал третью версию чат-бота Grok. Он назвал обновленную нейросеть «самым умным искусственным интеллектом на Земле».