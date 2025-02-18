Илон Маск представил «самый умный ИИ на Земле»
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Американский предприниматель Илон Маск презентовал третью версию чат-бота Grok. Он назвал обновленную нейросеть «самым умным искусственным интеллектом на Земле», сообщает РИА Новости.
Разработкой чат-бота занималась компания Маска — xAI. Ее представители продемонстрировали Grok 3.
По их словам, данная нейросеть возвышается над такими конкурентами, как Google Gemini, DeepSeek V3, Claude, а также GPT-4o от OpenAI.
Для Grok 3 была создана «умная» поисковая система Deepsearch. Ее также представили во время презентации. Система нужна для поиска информации и для выработки творческих идей и анализа данных.
Первая версия Grok была представлена в 2023 году. Известно, что чат-бот может использовать в своих текстах юмор и сарказм.