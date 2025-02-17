Американский предприниматель и инженер Илон Маск объявил о запуске чат-бота Grok 3. Он назвал его «самым умным ИИ на Земле», сообщает РБК .

Маск анонсировал Grok 3 (третья версия нейросети Grok — ред.) в соцсети X. По его словам, презентация новой модели пройдет вечером 17 февраля в 20:00 по тихоокеанскому времени.

Чат-бот разработан компанией Маска — xAI. Миллиардер назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».

Первая версия нейросети появилась в ноябре 2023 года. Ее отличительной способностью является возможность отвечать на вопросы, которые другие чат-боты игнорируют из-за цензуры. Также Grok может пользоваться юмором и сарказмом. Для обучения чат-бота использовали соцсеть X.

Ранее 26-летняя американская активистка заявила, что родила ребенка от Маска. По ее словам, малыш родился пять месяцев назад. Сам миллиардер еще не прокомментировал эту информацию.