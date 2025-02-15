26-летняя американская активистка заявила, что родила ребенка от Маска
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Американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер рассказала, что родила ребенка от предпринимателя Илона Маска, сообщает The Voice.
Она планировала сохранить втайне рождение ребенка от изобретателя, но решилась на откровения из-за опасения, что данная новость все равно станет достоянием общественности.
Сент-Клер уточнила, что малыш родился пять месяцев назад.
«Я не делилась этим, чтобы защитить нашего малыша. Однако в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены рассекретить это, несмотря на вред, который может быть нанесен», — пояснила писательница.
Она отметила, что хочет подарить малышу обычное детство, растить его безопасно. А данное заявление оказалось вынужденной мерой.
Сам Маск еще не прокомментировал данную новость. Всего у бизнесмена шестеро детей от первого брака с Джастин Уилсон, трое — от Шивон Зилис, трое — от певицы Граймс.
Сент-Клер известна в Штатах как автор книги для детей «Слоны — это не птицы».