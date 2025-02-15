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26-летняя американская активистка заявила, что родила ребенка от Маска

Американская писательница и активистка Эшли Сент-Клер рассказала, что родила ребенка от предпринимателя Илона Маска, сообщает The Voice .

Она планировала сохранить втайне рождение ребенка от изобретателя, но решилась на откровения из-за опасения, что данная новость все равно станет достоянием общественности.

Сент-Клер уточнила, что малыш родился пять месяцев назад.

«Я не делилась этим, чтобы защитить нашего малыша. Однако в последние дни стало очевидно, что таблоиды намерены рассекретить это, несмотря на вред, который может быть нанесен», — пояснила писательница.

Она отметила, что хочет подарить малышу обычное детство, растить его безопасно. А данное заявление оказалось вынужденной мерой.

Сам Маск еще не прокомментировал данную новость. Всего у бизнесмена шестеро детей от первого брака с Джастин Уилсон, трое — от Шивон Зилис, трое — от певицы Граймс.

Сент-Клер известна в Штатах как автор книги для детей «Слоны — это не птицы».