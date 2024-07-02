Иностранцы на некоторых участках фронта составляют до двух третей ВСУ

Иностранцы при боях за Старомайорское составляли до двух третей численности подразделений ВСУ, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Командир российских штурмовиков, освободивших Старомайорское, отметил увеличивающуюся долю наемников в рядах противника.

«Мы всех там положили. Всех до единого. Они наемников привезли… 70%», — сказал российский военный с позывным Саваль.

Ранее сообщалось, что на украинских позициях нашли примитивный испано-украинский разговорник наемника.