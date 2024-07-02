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«Блокнот принадлежал испаноговорящему наемнику, в нем он записывал основные слова с переводом с транскрипцией с испанского на украинский», — сообщил агентству российский боец с позывным Чешир.

На бумаге были выписаны основные слова для поверхностей коммуникации, такие как: «Hambre — Holod (голод), Dolor — Bil (боль), Vivo — Jevui (живой), Muerto — Martuei (мертвый), — приводится примеры в публикации.

Прибывшие воевать на стороне ВСУ иностранцы разговаривают с сослуживцами «фактически на пальцах», — указал Чешир.

Ранее сообщалось, что российские власти объявили в розыск главу отряда наемников «Погоня» Вадима Прокопьева.