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Министр обороны Южной Кореи извинился и подал в отставку

Глава Минобороны Южной Кореи Ким Ен Хен из-за ситуации с введением военного положения в стране извинился перед жителями и заявил о готовности уйти в отставку. Об этом сообщает РИА Новости .

Как пишет местное информагентство Ренхап, Ким Ен Хен сказал, что подал президенту заявления об отставке с поста.

В ночь на 4 декабря в Южной Корее ввели, а потом отменили военное положение. Оппозиция потребовала отставки президента Юн Сок Еля под угрозой импичмента.

Также ранее председатель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что нужно отправить в отставку министра обороны Ким Ен Хена, который предложил ввести военное положение. Также в отставку подал советник президента Южной Кореи Син Вон Сик.