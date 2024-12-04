В Южной Корее призвали уволить министра обороны

Председатель правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун заявил, что министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна, предложившего ввести военное положение, нужно отправить в отставку, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на газету «Хангёре».

«Президент должен лично подробно объяснить эту ужасную ситуацию и немедленно уволить министра национальной обороны, который предложил ввести военное положение», — заявил он.

Ранее 190 из 300 депутатов правительства Южной Кореи признали незаконным введенный президентом режим военного положения. Позднее лидер оппозиции Ли Чжэ Мен обратился с просьбой к полиции и военным игнорировать неконституционный приказ президента.

Кремль отреагировал на ситуацию в Южной Корее, назвав ее тревожной.