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В Кремле назвали тревожной ситуацию в Южной Корее из-за военного положения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают тревожной ситуацию в Южной Корее из-за введения там военного положения и внимательно следят за развитием событий, сообщает « Интерфакс ».

«Ситуация тревожная. Внимательно наблюдаем», — сказал представитель Кремля.

Лидер оппозиции Южной Кореи ранее призвал полицию и военных вернуться к исполнению своих привычных законных обязанностей. Он напомнил, что правоохранительные органы и бойцы армии в первую очередь должны ориентироваться на народ, который является истинным сувереном страны.

Ранее сообщалось, что как только 190 из 300 депутатов парламента Южной Кореи признали недействительным введенный президентом режим военного положения, военные начали покидать здание парламента.