В Южной Корее военные покидают здание парламента

сегодня в 19:32

Военные покидают здание парламента в Южной Корее. Это происходит после того, как депутаты отменили режим военного положения.

За отмену военного положения в стране проголосовали 190 депутатов, присутствующих на заседании. Всего в парламенте числится 300 человек.

Ранее Юн Сок Ель ввел в Южной Корее режим военного положения. После этого российское посольство обратилось к гражданам России, находящимся в стране, сохранять спокойствие.