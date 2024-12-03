В Южной Корее военные покидают здание парламента
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Депутаты Южной Кореи на экстренном заседании признали введенный президентом Юн Сок Елем режим военного положения недействительным. Военные начали покидать здание парламента, пишет ТАСС.
Военные покидают здание парламента в Южной Корее. Это происходит после того, как депутаты отменили режим военного положения.
За отмену военного положения в стране проголосовали 190 депутатов, присутствующих на заседании. Всего в парламенте числится 300 человек.
Ранее Юн Сок Ель ввел в Южной Корее режим военного положения. После этого российское посольство обратилось к гражданам России, находящимся в стране, сохранять спокойствие.