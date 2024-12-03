Посольство РФ призвало россиян в Корее сохранять спокойствие

Посольство России в Республике Корея обратилось к россиянам с призывом сохранять спокойствие на фоне политической ситуации и не участвовать в массовых мероприятиях.

Пресс-служба посольства РФ опубликовала обращение к россиянам. Граждан также попросили соблюдать рекомендации властей. В случае возникновения нештатной ситуации можно связаться с посольством по номеру: +8210-6629-2134.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время телеобращения объявил чрезвычайное военное положение в стране. Глава государства обвинил оппозиционеров в «антигосударственной деятельности, готовящей мятеж».

Также на улицах южнокорейской столицы Сеула заметили военную технику после введения военного положения. В Республике Корея уже взяли под контроль функционирование всех СМИ и запретили деятельность, связанную с работой парламента и политических партий.