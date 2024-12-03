Военное положение объявили в Южной Корее

сегодня в 16:45

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Режим ввели после того, как глава государства заявил об угрозе «паралича власти» из-за попыток организовать импичмент, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Yonhap .

Юн сказал, что ввел военное положение для «искоренения просеверокорейских сил» и поддержания конституционного строя. После объявления военного положения ключевая оппозиция Республики вызвала депутатов в Национальную ассамблею.

Южнокорейское Минобороны также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.