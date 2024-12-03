В Южной Корее запретили работу парламента после введения военного положения

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В Южной Корее запретили деятельность, связанную с работой парламента и политических партий. Соответствующий указ поступил от командующего южнокорейской армией Пак Ан Су, назначенного командующим военным положением. В Республике Корея введено военное положение, сообщает агентство Yonhap .

Также введен контроль за работой всех южнокорейских СМИ.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель во время телеобращения объявил чрезвычайное военное положение в стране. Глава государства обвинил оппозиционеров в «антигосударственной деятельности, готовящей мятеж».

«Военное положение направлено на искоренение просеверокорейских сил и защиту конституционного порядка свободы», — заявлял Юн.

Тем временем южнокорейское Минобороны созвало «ключевых командиров» на совещание, а вход и выход в парламент страны оказались заблокированы.