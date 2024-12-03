В Южной Корее созывают ключевых командиров на фоне военного положения
МО Южной Кореи созывает ключевых командиров в условиях военного положения
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Минобороны Южной Кореи приказало провести совещание «ключевых командиров» после того, как президент Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Оборонное ведомство также призвало к «усилению бдительности», сообщает агентство Yonhap.
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«Министр также приказал военным оставаться в состоянии повышенной готовности», — передает агентство.