В Южной Корее созывают ключевых командиров на фоне военного положения

МО Южной Кореи созывает ключевых командиров в условиях военного положения
Происшествия

Фото - © Армия Республики Корея

Минобороны Южной Кореи приказало провести совещание «ключевых командиров» после того, как президент Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Оборонное ведомство также призвало к «усилению бдительности», сообщает агентство Yonhap.

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«Министр также приказал военным оставаться в состоянии повышенной готовности», — передает агентство.