В Южной Корее созывают ключевых командиров на фоне военного положения

сегодня в 17:19

Минобороны Южной Кореи приказало провести совещание «ключевых командиров» после того, как президент Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Оборонное ведомство также призвало к «усилению бдительности», сообщает агентство Yonhap.