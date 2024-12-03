Военная техника вышла на улицы Сеула после введения военного положения
На улицах Сеула появилась военная техника после введения военного положения
Фото - © Пак Чон Хун/Wikipedia.org
На улицах южнокорейской столицы Сеула заметили военную технику после введения военного положения, сообщает Mash. В Республике Корея уже взяли под контроль функционирование всех СМИ и запретили деятельность, связанную с работой парламента и политических партий. Южнокорейский президент Юн Сок Ель обвинил оппозицию в параличе правительства «антигосударственной деятельностью, готовящей мятеж».
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