Лидер оппозиции Южной Кореи призвал военных игнорировать приказы президента

Председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мен назвал приказы президента Юн Сок Еля неконституционными и незаконными, после чего призвал местную полицию и военных игнорировать их, пишет ТАСС со ссылкой на The Korea Herald.

«Выполнение неконституционного и незаконного приказа начальника также делает человека соучастником (преступления — ред.)», заявил Ли Чже Мен, обращаясь к полицейским и военным с просьбой не подчиняться приказам южнокорейского лидера.

Лидер оппозиции Южной Кореи призвал полицию и военных вернуться к исполнению своих привычных законных обязанностей. Он напомнил, что правоохранительные органы и бойцы армии в первую очередь должны ориентироваться на народ, который является истинным сувереном страны.

Ранее сообщалось, что как только 190 из 300 депутатов парламента Южной Кореи признали недействительным введенный президентом режим военного положения, военные начали покидать здание парламента.