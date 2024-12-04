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Советник президента Южной Кореи Син Вон Сик подал в отставку

Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Син Вон Сик оказался среди тех, кто решил оставить должность на фоне ситуации с введением и отменой военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения одновременно подало в отставку.

Ранее 190 из 300 депутатов правительства Южной Кореи признали незаконным введенный президентом режим военного положения.

Позднее лидер оппозиции Ли Чжэ Мен обратился с просьбой к полиции и военным игнорировать неконституционный приказ президента.

Кремль отреагировал на ситуацию в Южной Корее, назвав ее тревожной.