Советник президента Южной Кореи Син Вон Сик подал в отставку
Советник президента Южной Кореи по нацбезопасности Син Вон Сик оказался среди тех, кто решил оставить должность на фоне ситуации с введением и отменой военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.
Руководство администрации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля на фоне ситуации с введением и отменой военного положения одновременно подало в отставку.
Ранее 190 из 300 депутатов правительства Южной Кореи признали незаконным введенный президентом режим военного положения.
Позднее лидер оппозиции Ли Чжэ Мен обратился с просьбой к полиции и военным игнорировать неконституционный приказ президента.
Кремль отреагировал на ситуацию в Южной Корее, назвав ее тревожной.