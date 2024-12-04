Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки президента под угрозой импичмента

сегодня в 05:16

Ведущая в Южной Корее оппозиционная Демократическая партия заявила, что если президент страны Юн Сок Ёль не отправится в отставку, то она инициирует процедуру импичмента, сообщает RT .

Проект об импичменте президента могут предложить уже в эту среду, сообщает YTN.

Ранее 190 из 300 депутатов правительства Южной Кореи признали незаконным введенный президентом режим военного положения.

Позднее лидер оппозиции Ли Чжэ Мен обратился с просьбой к полиции и военным игнорировать неконституционный приказ президента.

Кремль отреагировал на ситуацию в Южной Корее, назвав ее тревожной.