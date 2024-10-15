Мигранты не смогут работать в нескольких сферах в Омской области
Фото - © Артём Соболев / Фотобанк Лори
Мигрантам с трудовыми патентами будет официально запрещено работать в семи сферах в Омской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Мигрантов будет запрещено нанимать на работу в таких сферах, как здравоохранение, пассажирские перевозки, изготовление медикаментов и продуктов, торговля, охота, предоставление социальных услуг и образование. Губернатор Хоценко подписал соответствующий указ.
Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года.
Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина сообщила, что предлагается запретить в регионе нанимать на работу мигрантов в магазины, которые продают алкогольные напитки и табак.
Губернатор области Андрей Воробьев отмечал, что у местных предпринимателей наверняка получится подыскать замену для таких сотрудников.