Мигранты не смогут работать в нескольких сферах в Омской области

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Хоценко: в Омской области мигрантам запретили работать в нескольких сферах

Мигрантам с трудовыми патентами будет официально запрещено работать в семи сферах в Омской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Мигрантов будет запрещено нанимать на работу в таких сферах, как здравоохранение, пассажирские перевозки, изготовление медикаментов и продуктов, торговля, охота, предоставление социальных услуг и образование. Губернатор Хоценко подписал соответствующий указ.

Ограничения начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина сообщила, что предлагается запретить в регионе нанимать на работу мигрантов в магазины, которые продают алкогольные напитки и табак.

Губернатор области Андрей Воробьев отмечал, что у местных предпринимателей наверняка получится подыскать замену для таких сотрудников.