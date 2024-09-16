В Подмосковье могут запретить мигрантам работать в торговле спиртным и табаком

Предлагается запретить в Подмосковье нанимать на работу мигрантов в специализированные магазины, которые торгуют крепким алкоголем, пивом и табаком, сообщила зампред правительства Московской области Наталия Масленкина.

Она рассказала, что вместе с коллегами из других регионов подмосковные специалисты проанализировали, как ведется работа с трудовыми мигрантами в сфере торговли в различных субъектах РФ. В торговле лекарствами, в нестационарных торговых объектах и на рынках введен федеральный запрет на работу мигрантов.

По ее словам, 22 региона России уже ужесточили федеральное разрешение иметь 15% иностранных работников от штата торговой точки (полный запрет на работу ввели в торговле алкоголем, табаком и пивом).

«Проработав этот вопрос, мы предлагаем присоединиться к тем 22 субъектам, которые по данным направлениям ввели запрет на работу мигрантов в целом», — сказала Масленкина на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Как добавила зампред правительства, это же касается и работы мигрантов в нестационарных торговых объектах (НТО).

При этом она подчеркнула, что остальной торговли (магазины, торговые сети) этот запрет касаться не будет.

Кроме того, Масленкина предложила ограничить работу мигрантов по трем основным направлениям: «Спорт, культура, досуг», «Здравоохранение и социальные услуги», «Образование». Здесь очень важны качественное знание языка, работа с населением, а также минимизация возможных конфликтов.

«Поскольку бизнесу нужно сориентироваться, переключиться на данное нововведение, запрет предлагается ввести с 1 января 2025 года», — уточнила Масленкина.