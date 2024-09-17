Воробьев объяснил цель введения ограничений на работу мигрантов в Подмосковье

В Московской области есть сферы, где требуются трудовые мигранты. При этом в некоторых областях лучше к их услугам не прибегать, так губернатор региона Андрей Воробьев объяснил в беседе с РИА Новости ограничения на работу приезжих.

«Есть экономика, а есть безопасность», — сказал глава Подмосковья.

В строительной, а также логистической сферах вводится более жесткий контроль за приезжими. В сфере оказания медицинских, образовательных и социальных услуг внедряются ограничения по отношению к тем, кто трудится по патенту, отметил Воробьев.

Нужно не допускать вовлеченности приезжих в общепит, сферы продажи сигарет и алкогольных напитков. У предпринимателей получится подыскать решение в тех областях, где будет запрещено привлекать к работе мигрантов, уверен Воробьев.

Ранее зампред правительства Подмосковья Наталия Масленкина заявила, что в регионе предлагается запретить нанимать на работу мигрантов в ряде сфер. Среди них — магазины, которые продают алкогольные напитки и сигареты.