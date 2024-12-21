Маск: Германия и Европа находятся на грани исчезновения

Германия и Европа находятся на грани исчезновения из-за низкого уровня рождаемости, заявил американский предприниматель Илон Маск, его слова цитирует РИА Новости.

«Германия и Европа находятся в глубоком кризисе из-за очень низкого уровня рождаемости. Они находятся под угрозой исчезновения», — написал миллиардер в соцсети X, комментируя политический кризис в ФРГ.

Бундестаг Германии выразил недоверие премьер-министру страны Олафу Шольцу, в республике состоятся досрочные парламентские выборы.

Ранее Маск назвал Шольца некомпетентным дураком и призвал его немедленно уйти в отставку на фоне теракта в Магдебурге, где погибли 11 человек.