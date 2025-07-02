В Москве запустили серийное производство солнечных батарей

Запуск серийного производства солнечных батарей в Москве — еще один шаг к технологическому лидерству России в космической отрасли, написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

Производственная линия была создана российской аэрокосмической компанией БЮРО 1440. Она является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва».

«За 5 лет БЮРО 1440 прошла путь от исследовательского проекта до успешных испытаний ключевых технологий для низкоорбитальной спутниковой группировки связи. Основной высокотехнологичный комплекс для создания низкоорбитальной спутниковой группировки связи БЮРО 1440 находится в Москве», — поделился градоначальник.

Помимо новой производственной линии, на предприятии есть центры разработки, проектирования, испытаний и производства компонентов космической системы, а также Центр управления полетами для собственной низкоорбитальной группировки спутников.

Также на сегодняшний день в городе разрабатываются и производятся: терминалы для межспутниковой лазерной связи «Космос-Космос» и компоненты радиосвязи «Земля-Космос-Земля»; устройства связи, солнечные батареи и двигательные установки космических аппаратов.

В Москве успешно работают свыше 40 предприятий, научно-технических центров, лабораторий и исследовательских институтов, которые напрямую связаны с космической отраслью. На них трудятся более 30 тысяч человек — инженеры, конструкторы, разработчики и другие высококвалифицированные специалисты.

«Москва занимает центральное место в сфере космической промышленности. Наша компания, являясь одним из лидеров в разработке передовых спутниковых технологий, активно сотрудничает с правительством Москвы, стремясь повысить интерес к космической отрасли, как у компаний, так и у молодых специалистов. Мы видим, что идет активная работа по открытию новых производственных площадок и других научно-технологических кластеров, что дает компаниям аэрокосмической отрасли значительно расширять свои производственные мощности и привлечь новых специалистов», — рассказал генеральный директор ООО «СПУТНИКС» Владислав Иваненко.

Ранее в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы отметили, что компании ОЭЗ Москвы увеличили вложения в экономику города и количество рабочих мест в 2024 году на 57%. Общий объем инвестиций предприятий ОЭЗ Москвы превысил 70,8 млрд рублей. Для обеспечения кадрами развивающихся инновационных производств компании создали около 5,9 тыс. новых рабочих мест. Это на 51% больше, чем в 2023 году.