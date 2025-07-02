Кинолог Голубев назвал главную ошибку владельцев щенков

Многие начинающие собаководы непреднамеренно закрепляют у питомцев нежелательные реакции, потому что не знают, как правильно себя вести, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пожалуй, самая распространенная ошибка — подкрепление нежелательного поведения у щенка с самого раннего возраста, причем хозяин может даже делать это ненамеренно. Сейчас объясню на примере: собака лает на звонок в дверь. Что делает обычно начинающий собаковод? Пытается ее успокоить, берет на руки, отвлекает лакомством. А это ошибка», — отметил Голубев.

Он пояснил, что хозяин тем самым дает понять щенку: «Если я буду делать так снова и снова, то хозяин обратит на меня внимание, даст угощение». Правильнее мягко, но строго пресекать подобное поведение, приучать к командам «Фу», «Нельзя».

«А в некоторых случаях лучшим решением будет почти никак не реагировать, например, во время грозы — чтобы у питомца не закрепился страх. Так собака поймет, что хозяина это нисколько не беспокоит, а значит, и переживать нечего», — рассказал эксперт.

Голубев резюмировал, что во многом животные ориентируются именно на наше поведение. Если в доме есть нездоровая обстановка, ничего хорошего в воспитании не выйдет.

2 июля во мире отмечается Международный день собак. Этот праздник с 2012 года отмечают любители собак, кинологи и волонтеры в разных уголках планеты. Цель праздника — обратить внимание на проблему бездомных собак.

