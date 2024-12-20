Bild: в немецком Магдебурге погибли 11 человек при наезде автомобиля

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Водителя автомобиля, въехавшего в толпу в Магдебурге, задержали

В результате наезда на толпу людей на рождественском рынке в немецком Магдебурге погибли 11 человек, ещё 60 пострадали, сообщает RT .

«Два автомобиля врезались в толпу на рождественском рынке в Магдебурге возле универмага Karstadt в пятницу вечером. 11 человек погибли и 60 получили ранения», — говорится в сообщении со ссылкой на издание Bild.

По данным немецких СМИ, водителя задержали. Некоторые издания утверждают, что он является выходцем из Саудовской Аравии.

Как сообщает РИА Новости, информации о пострадавших россиянах в теракте в Магдебурге на текущий момент нет.