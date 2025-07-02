сегодня в 08:27

В США будут забирать гражданство у натурализованных американцев за преступления

Министерство Соединенных Штатов рассматривает вопрос о том, чтобы лишать жителей США приобретенного гражданства в случае совершения ими конкретных преступлений. Об этом заявили на телеканале ABC, сославшись на служебную записку заместителя генерального прокурора страны Бретта Шумейта от 11 июня, сообщает РИА Новости .

Американским прокурорам были предоставлены большие полномочия, чтобы решать, когда стоит денатурализовать американцев для продвижения политики администрации президента США. Правоохранителям рекомендуется применять новые нормы в отношении тех, чьи действия представляют угрозу для нацбезопасности государства.

Прокуроры смогут лишать приобретенного гражданства США тех, кто связан с пытками, торговлей людьми, военными преступлениями, нарушением прав человека.

Ранее в МИД РФ опровергли фейки о гражданстве официального представителя ведомства Марии Захаровой. Она отметила, что эти сведения — вымысел.