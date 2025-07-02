В США будут забирать гражданство у натурализованных американцев за преступления
Министерство Соединенных Штатов рассматривает вопрос о том, чтобы лишать жителей США приобретенного гражданства в случае совершения ими конкретных преступлений. Об этом заявили на телеканале ABC, сославшись на служебную записку заместителя генерального прокурора страны Бретта Шумейта от 11 июня, сообщает РИА Новости.
Американским прокурорам были предоставлены большие полномочия, чтобы решать, когда стоит денатурализовать американцев для продвижения политики администрации президента США. Правоохранителям рекомендуется применять новые нормы в отношении тех, чьи действия представляют угрозу для нацбезопасности государства.
Прокуроры смогут лишать приобретенного гражданства США тех, кто связан с пытками, торговлей людьми, военными преступлениями, нарушением прав человека.
Ранее в МИД РФ опровергли фейки о гражданстве официального представителя ведомства Марии Захаровой. Она отметила, что эти сведения — вымысел.