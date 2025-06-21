МИД РФ опроверг фейки о гражданстве США у Марии Захаровой

сегодня в 03:05

Российский МИД опубликовал резкое опровержение лживых утверждений о наличии у официального представителя ведомства Марии Захаровой гражданства США.

В заявлении, размещённом в Telegram-канале министерства, подчёркивается, что эти сведения являются откровенным вымыслом, не подкреплённым никакими фактами.

«Иноагенты полезли в старый дырявый мешок бульварных приёмов. Достали оттуда затёртую до дыр кассету и записали очередной „разоблачительный“ ролик, — говорится в сообщении.

Про Марию Захарову лгут годами: то про американский паспорт, то про место рождения дочери. Все эти фейки уже неоднократно опровергались, подчеркнули в ведомстве.

В министерстве обратили внимание на полную несостоятельность новых обвинений. Особо подчёркивается, что авторы вбросов даже не пытаются подкрепить свои заявления доказательствами, ограничиваясь лозунгами и оскорблениями.

«Вбросы объединяет одно — полное отсутствие фактов и злонамеренный циничный вымысел», — резюмировали в МИД.