Минобороны России: средства ПВО ночью ликвидировали 5 беспилотников ВСУ
Российские средства противовоздушной обороны ночью отразили очередную попытку атаки ВСУ беспилотниками по регионам РФ. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Два беспилотника уничтожили над Курской областью. Еще столько же ликвидировали под Ростовом-на-Дону.
Один БПЛА уничтожили над Крымом.
Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по предприятию в Ижевске. 35 человек получили ранения разной степени тяжести. Наиболее тяжелых пациентов отвезли в ведущие московские больницы.