Минобороны России: средства ПВО ночью ликвидировали 5 беспилотников ВСУ

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Российские средства противовоздушной обороны ночью отразили очередную попытку атаки ВСУ беспилотниками по регионам РФ. БПЛА были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Два беспилотника уничтожили над Курской областью. Еще столько же ликвидировали под Ростовом-на-Дону.

Один БПЛА уничтожили над Крымом.

Ранее беспилотники ВСУ нанесли удар по предприятию в Ижевске. 35 человек получили ранения разной степени тяжести. Наиболее тяжелых пациентов отвезли в ведущие московские больницы.