Спецборт МЧС доставил пострадавших после атаки на Ижевск в столичные клиники

сегодня в 02:34

Шестеро раненых при атаке ВСУ на Ижевск транспортированы в Москву

После массированного удара беспилотников по Ижевску спецрейс МЧС доставил наиболее тяжелых пострадавших в ведущие московские больницы, сообщили в пресс-службе ведомства.

На борту самолета за каждым пациентом закрепили отдельную команду медиков, включая реаниматологов отряда «Центроспас» и психологов экстренной службы.

Атака дронов ВСУ на столицу Удмуртии унесла жизни трех человек, 35 получили ранения различной степени тяжести.

Шесть человек с самыми сложными травмами были оперативно переправлены воздушным транспортом. По данным медицинских источников, состояние всех пациентов остается стабильным, но требует дальнейшего специализированного лечения.