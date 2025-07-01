Трое погибших и 35 раненых: Путину доложили об атаке БПЛА на Ижевск

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Глава Удмуртии связался с Путиным после атаки БПЛА на Ижевск и гибели людей

Глава Удмуртии Александр Бречалов связался с президентом России Владимиром Путиным после атаки БПЛА на Ижевск, в результате которой три человека погибли и еще 35 пострадали. Президент выразил соболезнования родным погибших, сообщил руководитель республики в своем Telegram-канале .

«Я буквально час назад говорил с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Он выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Бречалов.

По словам главы Удмуртии, власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших при атаке БПЛА на Ижевск.

Бречалов добавил, что 10 из 35 раненых находятся в тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь пострадавшим.