Шольцу вынесли вотум недоверия

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В ФРГ открыли путь к проведению досрочных выборов из-за вотума недоверия Шольцу

Бундестаг в ходе внеочередного заседания отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и его правительству. Своим решением депутаты открыли путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов, сообщает агентство Reuters .

Доверие канцлеру выразили 207 из 733 парламентариев, 394 депутата воздержались. Таким образом, Шольцу и его кабинету вынесен вотум недоверия.

По немецким законам президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер может распустить парламент и назначить выборы только если канцлер объявит вотум недоверия и проиграет его.

В ноябре в Германии распалась правящая трехпартийная коалиция — Свободная демократическая партия (СвДП), Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и фракции «зеленых». Альянс называли «светофором». Развал произошел после того, как Шольц уволил своего министра финансов Кристиана Линднера, представителя лагеря «свободных демократов».

«Распад трехстороннего альянса Шольца стал кульминацией многомесячных споров по поводу бюджетной политики и экономического направления Германии, на фоне падения популярности правительства и роста влияния крайне правых и крайне левых сил», — писало агентство.